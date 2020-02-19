Немецкие диетологи рассказали о главных правилах похудения
Немецкие диетологи рассказали, какие продукты стоит исключить из рациона и каких правил нужно придерживаться при похудении.
Об этом пишет РИА Новости.
Для начала нужно отказаться от рафинированного сахара, печенья, картошки фри и гамбургеров и сократить суточное потребление на 150-300 калорий.
Отдавать предпочтение нужно рыбе, орехам, авокадо, а также сложным углеводам, которые улучшают пищеварение. От макарон, круп и вареного картофеля отказываться не стоит.