Немецкие диетологи рассказали о главных правилах похудения

Среда, 19 Февраль 2020 Мир Мир

Немецкие диетологи рассказали о главных правилах похудения

Немецкие диетологи рассказали, какие продукты стоит исключить из рациона и каких правил нужно придерживаться при похудении.

Об этом пишет РИА Новости.

Для начала нужно отказаться от рафинированного сахара, печенья, картошки фри и гамбургеров и сократить суточное потребление на 150-300 калорий.

Отдавать предпочтение нужно рыбе, орехам, авокадо, а также сложным углеводам, которые улучшают пищеварение. От макарон, круп и вареного картофеля отказываться не стоит.

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