Немецкие диетологи рассказали о главных правилах похудения

Об этом пишет РИА Новости.

Для начала нужно отказаться от рафинированного сахара, печенья, картошки фри и гамбургеров и сократить суточное потребление на 150-300 калорий.

Отдавать предпочтение нужно рыбе, орехам, авокадо, а также сложным углеводам, которые улучшают пищеварение. От макарон, круп и вареного картофеля отказываться не стоит.