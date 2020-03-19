Немецкие СМИ назвали возможный очаг коронавируса в Европе
По мнению журналистов немецкого телеканала N-tv, сотни туристов могли заразиться коронавирусом во время посещения австрийского курорта Ишгль.
Как уточняет Der Spiegel, путешественники получали инфекцию от бармена в заведении «Китцлох». Власти Тироля заблаговременно не предупредили путешественников о вспышке вируса, считают СМИ.
По всей территории Германии регистрируются случаи заражения коронавирусом, связанные с посещением Ишгля, цитирует ТАСС немецких коллег.