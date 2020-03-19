Немецкие СМИ назвали возможный очаг коронавируса в Европе

Четверг, 19 Март 2020 Мир Мир

Немецкие СМИ назвали возможный очаг коронавируса в Европе

По мнению журналистов немецкого телеканала N-tv, сотни туристов могли заразиться коронавирусом во время посещения австрийского курорта Ишгль.

Как уточняет Der Spiegel, путешественники получали инфекцию от бармена в заведении «Китцлох». Власти Тироля заблаговременно не предупредили путешественников о вспышке вируса, считают СМИ.

По всей территории Германии регистрируются случаи заражения коронавирусом, связанные с посещением Ишгля, цитирует ТАСС немецких коллег.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)