Немецкие СМИ назвали возможный очаг коронавируса в Европе

Как уточняет Der Spiegel, путешественники получали инфекцию от бармена в заведении «Китцлох». Власти Тироля заблаговременно не предупредили путешественников о вспышке вируса, считают СМИ.

По всей территории Германии регистрируются случаи заражения коронавирусом, связанные с посещением Ишгля, цитирует ТАСС немецких коллег.