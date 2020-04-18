Немецкие ученые нашли бактерию, которая питается пластиком

Суббота, 18 Апрель 2020 Мир Мир

Немецкие ученые нашли бактерию, которая питается пластиком

Группа ученых из трех немецких научно-исследовательских институтов обнаружила вид бактерий, который поможет человечеству справиться с отходами полиуретана.

Неизвестный ранее вид бактерий Pseudomonas sp обнаружили на свалке, где было много изделий из полиуретана. Эти бактерии атакуют химические связи, удерживающие молекулы полиуретана вместе, и используют эти соединения для выработки жизненной энергии.

Исследовав генетический материал бактерий, ученые пришли к выводу, что этот вид появился сравнительно недавно: очевидно, бактерии эволюционировали, «научившись» питаться пластиком.

Полиуретан используется для производства обуви, некоторых видов синтетических тканей, колес для роликовых коньков и других изделий. В отличие от многих других видов пластика он не плавится при нагревании, поэтому сейчас его не перерабатывают, а отслужившие вещи из него отправляют на свалку, сообщает euromag.ru.

Это не первый случай, когда ученые обнаруживают «естественных врагов» пластика, ускоряющих его разложение в природе. Несколько лет назад ученые из Японии открыли энзим, который разрушает ПЭТ — тип пластика, используемый для изготовления бутылок.

Немецкие ученые отмечают, что эти открытия не решают повсеместной проблемы пластикового загрязнения. В ЕС ежегодно производится 60 миллионов тонн пластика, из которых пока что перерабатывается 30%. Использование бактерий в промышленных масштабах еще не опробовано, и процесс «переваривания» пластика бактериями в любом случае будет занимать длительное время.

Евросоюз борется с чрезмерным использованием пластика: к 2030 году планируется перерабатывать больше половины всех пластиковых отходов; уже сейчас из магазинов в ЕС пропадают одноразовые изделия из пластика, которые можно заменить на более экологичные альтернативы – решение об этом было принято в прошлом году.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)