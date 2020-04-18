Немецкие ученые нашли бактерию, которая питается пластиком

Неизвестный ранее вид бактерий Pseudomonas sp обнаружили на свалке, где было много изделий из полиуретана. Эти бактерии атакуют химические связи, удерживающие молекулы полиуретана вместе, и используют эти соединения для выработки жизненной энергии.

Исследовав генетический материал бактерий, ученые пришли к выводу, что этот вид появился сравнительно недавно: очевидно, бактерии эволюционировали, «научившись» питаться пластиком.

Полиуретан используется для производства обуви, некоторых видов синтетических тканей, колес для роликовых коньков и других изделий. В отличие от многих других видов пластика он не плавится при нагревании, поэтому сейчас его не перерабатывают, а отслужившие вещи из него отправляют на свалку, сообщает euromag.ru.

Это не первый случай, когда ученые обнаруживают «естественных врагов» пластика, ускоряющих его разложение в природе. Несколько лет назад ученые из Японии открыли энзим, который разрушает ПЭТ — тип пластика, используемый для изготовления бутылок.

Немецкие ученые отмечают, что эти открытия не решают повсеместной проблемы пластикового загрязнения. В ЕС ежегодно производится 60 миллионов тонн пластика, из которых пока что перерабатывается 30%. Использование бактерий в промышленных масштабах еще не опробовано, и процесс «переваривания» пластика бактериями в любом случае будет занимать длительное время.

Евросоюз борется с чрезмерным использованием пластика: к 2030 году планируется перерабатывать больше половины всех пластиковых отходов; уже сейчас из магазинов в ЕС пропадают одноразовые изделия из пластика, которые можно заменить на более экологичные альтернативы – решение об этом было принято в прошлом году.