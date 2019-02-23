Немецкие ученые разрешили пить пиво после вина

Похмелья все равно не избежать.

Ученые из Виттенского/Хердекского университета в Германии выяснили, что последовательность употребления разных спиртных напитков никак не влияет на вероятность развития похмелья и степень его тяжести. Они заявили, что исследование опровергло мнение о правильности употреблении спиртного в определенной последовательности. Пишет портал Tjournal.

«Мы надеялись, что мы поможем людям меньше страдать после долгих ночных посиделок».

Во многих странах мира есть негласное правило повышать градус алкоголя, то есть, сначала пить пиво, а потом уже вино, и никогда наоборот. Ученые проверили правильность этой последовательности, пишет euromag.ru.

Исследователи набрали группу из 90 человек от 19 до 40 лет, которые согласились провести два дня в баре с учеными. Их поделили на три группы, которые пили:

Сначала три кружки пива, затем четыре бокала вина;

Сначала четыре бокала вина, затем три кружки пива;

Только пиво или вино.

Рвота чаще наступала у участников третьей группы, которые пили только один определенный напиток. Через неделю они поменяли добровольцев местами и повторили эксперимент.

Участники исследования пили пиво по премиальному рецепту лагера Pilsner 1847 года от Carlsberg с 5% алкоголя. Вторым напитком было белое вино Edelgräfler 2015 года, 11% алкоголя.

По словам ученых, похмелье появлялось у всех примерно с одинаковой частотой. Его сила зависела не от выбранных напитков и последовательности употребления, а от того, насколько повышался уровень спирта в организме.