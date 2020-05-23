Немецких чиновников предостерегли от использования WhatsApp

Кельбер предупредил чиновников, что «через отправку сообщений WhatsApp получает медиаданные».

Как передает издание, в письме уполномоченного говорится, что эти данные могут передаваться компании Facebook, владеющей мессенджером. К уязвимым данным относятся IP-адреса, информация о местоположении пользователя, смартфоне и его операционной системе, а также дата и время отправки сообщения. На основе этих данных можно составить профиль пользователя, который может включать информацию о его хобби, профессии, финансовом положении, предпочтениях и даже состоянии здоровья, сообщает ТАСС.