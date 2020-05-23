Немецких чиновников предостерегли от использования WhatsApp

Суббота, 23 Май 2020 Мир Мир

Немецких чиновников предостерегли от использования WhatsApp

Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер предостерег федеральных чиновников от использования мессенджера WhatsApp.

Кельбер предупредил чиновников, что «через отправку сообщений WhatsApp получает медиаданные».

Как передает издание, в письме уполномоченного говорится, что эти данные могут передаваться компании Facebook, владеющей мессенджером. К уязвимым данным относятся IP-адреса, информация о местоположении пользователя, смартфоне и его операционной системе, а также дата и время отправки сообщения. На основе этих данных можно составить профиль пользователя, который может включать информацию о его хобби, профессии, финансовом положении, предпочтениях и даже состоянии здоровья, сообщает ТАСС.

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