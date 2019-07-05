Немецкий город отменит плату за проезд

Пятница, 05 Июль 2019 Мир Мир

Немецкий город отменит плату за проезд

Город Монхайм-на-Рейне (Германия) планирует отменить плату за проезд на общественном транспорте с апреля 2020 года.

Таким образом власти хотят стимулировать владельцев личных автомобилей пересесть на общественный транспорт и снизить уровень загрязнения воздуха в городе.

Проезд будет бесплатным не только для жителей города, но и для туристов, пишет euromag.ru.

Еще 4 немецких города – Эссен, Бонн, Рейтлинген и Херренберг — стали участниками федеральной немецкой программы субсидирования городского транспорта. Хотя проезд там не стал бесплатным, цена на билеты заметно снизилась. В ближайшие годы власти будут отслеживать состояние воздуха в этих городах.

Монхайм-на-Рейне – не первый европейский город, который планирует полностью или частично отменить плату за общественный транспорт. Только в этом году власти Брюсселя предложили сделать бесплатным проезд на городском транспорте на выходных, а в Праге планируют сделать транспорт бесплатным в дни смога.

В Евросоюзе недавно приняли новые нормы для снижения загрязнения воздуха. Транспорту в них отводится важное место, так как за него приходится до 25% вредных выбросов в ЕС.

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