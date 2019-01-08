Немецкий правительственный самолет сломался в Африке

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, из-за поломки клапана в правом двигателе воздушного судна министр по вопросам экономического сотрудничества Германии Герд Мюллер не смог вылететь из Малави в Замбию. Журналисты DW уточняют, что на ремонт уйдет два дня.

Пресс-секретарь министра подтвердил в Twitter поломку самолета. Однако Мюллер прибыл в столицу Замбии город Лусаку на встречу с президентом страны Эдгаром Лунгу, пишет он.

В конце ноября 2018 года самолет канцлера Германии Ангелы Меркель, направлявшийся в Аргентину, был вынужден вернуться в Кельн из-за технической неисправности. В результате Меркель прилетела на саммит G20 в Буэнос-Айресе обычным рейсом.

Позже стало известно о планах Минобороны Германии приобрести дальнемагистральный самолет Airbus A330 или A350. На эти цели из бюджета могут выделить более 200 миллионов евро.