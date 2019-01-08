Немецкий правительственный самолет сломался в Африке

Вторник, 08 Январь 2019 Мир Мир

Немецкий правительственный самолет сломался в Африке

В Германии сломался еще один правительственный самолет, в результате инцидента немецкому министру пришлось прервать поездку по Африке.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, из-за поломки клапана в правом двигателе воздушного судна министр по вопросам экономического сотрудничества Германии Герд Мюллер не смог вылететь из Малави в Замбию. Журналисты DW уточняют, что на ремонт уйдет два дня.

Пресс-секретарь министра подтвердил в Twitter поломку самолета. Однако Мюллер прибыл в столицу Замбии город Лусаку на встречу с президентом страны Эдгаром Лунгу, пишет он.

В конце ноября 2018 года самолет канцлера Германии Ангелы Меркель, направлявшийся в Аргентину, был вынужден вернуться в Кельн из-за технической неисправности. В результате Меркель прилетела на саммит G20 в Буэнос-Айресе обычным рейсом.

Позже стало известно о планах Минобороны Германии приобрести дальнемагистральный самолет Airbus A330 или A350. На эти цели из бюджета могут выделить более 200 миллионов евро.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья