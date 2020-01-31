Немецкому Фрайбургу исполняется 900 лет

Фрайбург-им-Брайсгау –университетский город в горах Шварцвальд на юго-западе Германии. Фрайбург связан канатной дорогой с горой Шлоссберг, пишет euromag.ru.

Каждый десятый житель Фрайбурга - студент. Знаменитый Фрайбургский Университет, как и созданная на его базе Университетская Клиника, старейшая и одна из крупнейших в Германии, во многом определяют облик города. Клиника по праву гордится широчайшим и совершенно уникальным (даже для Германии) спектром услуг, которые она оказывает в том числе клиентам из России, коих здесь немало.