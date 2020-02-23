Немка в 35 лет стала Мисс Германией

Конкурс "Мисс Германия" в этом году носил революционный характер. Впервые с 1927 года в жюри сидели только женщины, изменились и критерии отбора. Отныне победительницу оценивают не только по внешности, но и по характеру, индивидуальным качествам и биографии. Не было и обязательства выступать на подиуме и дефиле в бикини, пишет euromag.ru.

Вот и результат получился революционным: из 16 претенденток (по количеству федеральных земель Германии) выбрали 35-летнюю владелицу онлайн-магазина винтажной одежды Леони Шарлотте фон Хазе, самую возрастную победительницу за всю историю конкурса. «Я хочу представлять Германию с помощью элегантности, достоинства, обаяния и силы», - заявила фон Хазе.