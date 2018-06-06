Неожиданная польза кофе

В исследовании приняли участие 72 студента, которые не знали о настоящей цели эксперимента и считали, что им предстоит дегустация нового бренда кофе, а также совместный выбор темы для групповой дискуссии, что нужно для поступления в высшую школу. Критерии отбора испытуемых включали в себя умеренное употребление кофе (четыре чашки в день) и отсутствие аллергии. Добровольцев разделили на две группы, одна из которых (опытная) получала напиток (с 270 граммами кофеина) до обсуждения темы, а вторая (контрольная) - после.

После (или до) того, как участники выпили кофе, им предложили в течение 15 минут подумать над темой о международном протестном движении «Оккупай» и дать рекомендацию относительно ее включения в список тем для групповой дискуссии. Добровольцам также предложили оценить уровень заинтересованности в обсуждении - свой и других участников.

Оказалось, что употребление кофе до выполнения задачи улучшало оценки работоспособности коллектива в 1,4 раза по сравнению с контрольной группой. Другой эксперимент, в котором участвовали 62 студента, употреблявшие в ходе исследования кофе с кофеином и без, показал аналогичный результат. Кроме того, добровольцы в опытной группе сообщали о повышении внимательности. По словам ученых, они чаще замечали, что другие испытуемые активно участвовали в обсуждении, а также сами старались внести свой вклад.