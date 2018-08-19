Непьющим английским студентам предоставят бесплатное жилье

Воскресенье, 19 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Непьющим английским студентам предоставят бесплатное жилье

Манчестерский университет предоставит студентам, не употребляющим алкоголь, помещения, где можно отоспаться и позаниматься в спокойной обстановке.

«Тихие комнаты» — почти три десятка — оборудованы в одном из многоквартирных домов вне центра города, неподалеку от района Виктория Парк. Уровень шума в них будет сведен к минимуму — помещения передадут в безвозмездное пользование только тем учащимся, кто предпочитает обходиться без вечеринок. При этом в администрации вуза TheUK.one сообщили, что полностью запрещать употребление алкогольных напитков на территории комплекса не планируется.

«Hигдe нe мoжeт быть 100-процентной гapaнтии, чтo oни нe будут упoтpeблять aлкoгoль, нo peзультaт гpуппиpoвaния людeй, кoтopыe xoтят тишины, зaключaeтcя в тoм, чтo вeчepинoк тaм нe будeт, — пояснили в университете. — А ecли им и зaxoчeтcя выпить, тo oни пoйдут кудa-тo. Бoльшe вceгo в cпoкoйнoм жильe нуждaютcя cтудeнты, кoтopыe cepьeзнo oтнocятcя к учeбe».

В вузе также отметили, что многие учащиеся придерживаются трезвого образа жизни по религиозным соображениям, из-за особого режима питания и занятий спортом.

Великобритания в глазах мировой общественности является одной из самых пьющих стран мира — наряду с Россией, США, Германией и Францией. На деле больше других пьют граждане Бельгии: они потребляют 12,6 литра чистого спирта в год на человека. Для сравнения: в Саудовской Аравии и Индонезии этот показатель равен 0,09 литра.

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