Нераспроданную одежду запретили уничтожать во Франции
Во Франции приняли закон, согласно которому производители дизайнерской одежды теперь не смогут выбрасывать или сжигать нераспроданные товары.
Вместо этого производители должны отправлять свой товар на благотворительность, переработку или использовать его повторно. Нарушителей ждут крупные штрафы.
Французские компании, особенно производители модной одежды и косметики, зачастую предпочитают уничтожить нераспроданные остатки коллекций, чем передать их в аутлеты. Только дома моды во Франции ежегодно уничтожают одежду и обувь стоимостью больше 675 миллионов евро.
Это нововведение – часть большого плана французских властей по снижению вредного воздействия на окружающую среду, сообщает euromag.ru.