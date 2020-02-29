Нераспроданную одежду запретили уничтожать во Франции

Вместо этого производители должны отправлять свой товар на благотворительность, переработку или использовать его повторно. Нарушителей ждут крупные штрафы.

Французские компании, особенно производители модной одежды и косметики, зачастую предпочитают уничтожить нераспроданные остатки коллекций, чем передать их в аутлеты. Только дома моды во Франции ежегодно уничтожают одежду и обувь стоимостью больше 675 миллионов евро.

Это нововведение – часть большого плана французских властей по снижению вредного воздействия на окружающую среду, сообщает euromag.ru.