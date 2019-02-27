Нерасторопного победителя лотереи лишат миллиона долларов

Об этом сообщает местная газета The Oakland Press.

Около года назад неизвестный приобрел лотерейный билет в аптеке в городе Ипсиланти. 2 марта 2018-го прошел розыгрыш Mega Millions, во время которого выпали отмеченные им цифры. Чтобы получить деньги, ему следовало обратиться в штаб-квартиру лотереи в столице штата Лансинге, но он так и не сделал этого.

На получение выигрыша отводится 12 месяцев. У победителя лотереи осталось меньше недели, чтобы заявить права на свой миллион долларов. Если он не заберет деньги до 4 марта, их передадут в фонд помощи школам штата Мичиган.

В январе сообщалось, что в штате Южная Каролина четыре месяца не могли отыскать победителя Mega Millions, который выиграл 1,5 миллиарда долларов. Его исчезновение вызывало озабоченность у местных политиков, которые надеялись заложить налоги с выигрыша в бюджет штата.