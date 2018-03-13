Несостоявшийся побег: Савченко нашлась в Страсбурге

Вторник, 13 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Несостоявшийся побег: Савченко нашлась в Страсбурге

Заявления о побеге украинского депутата Надежды Савченко в Россию оказались «уткой».

Она находится в командировке в Страсбурге и не собирается скрываться от СБУ, как это утверждали «злые языки». Но охота на экс-летчицу, похоже, началась.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую заподозрили в побеге в Россию после вызова на допрос в СБУ, опубликовала фотографии из Страсбурга. Живая, здоровая, в меру упитанная она позирует в стенах Европарламента. В комментарии к посту на своей странице в Facebook она поясняет, что слушает отчет генерального секретаря Совета Европы по вопросам нарушения прав человека в Турции. Также, по ее словам, был поднят вопрос прав человека в Крыму, пишет РИА Новости.

Этот пост стал своего рода ответом Савченко коллегам по Верховной раде, которые обвинили ее в том, что она скрывается от СБУ и не где-нибудь, а в самой России. Замглавы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук даже заявил, что у него есть неоспоримые доказательства этому. А вице-президент ПАСЕ и по совместительству глава украинской делегации Владимир Арьев сказал, что Савченко на мероприятия во Францию не приглашали, и ее имя в списке официальных лиц не значится. То есть изо всех сил пытались   выставить ее предательницей и перебежчицей.

А ведь еще совсем недавно украинская делегация возила с собой Савченко в тот же Страсбург и демонстрировала ее европейскому сообществу в качестве свидетеля так называемой «российской агрессии». Но, похоже, что она окончательно перестала быть нужной Киеву. Так что в лучшем случае теперь она будет свидетелем по так называемому «делу Рубана», которое сейчас расследует СБУ.

Речь идет о главе Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимире Рубане. Он был задержан 8 марта с арсеналом оружия. Его  подозревают в подготовке терактов в Киеве. По версии прокуратуры, в его группировку входил Олег Мезенцев, который является помощником нардепа Савченко. Вероятно, это и послужило поводом для вызова на допрос.

Впрочем, сама Савченко скрываться не собирается. Все в том же Facebook она выложила копию официального письма на имя председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака. В нем она сообщает, что с 12 по 16 марта находится в запланированной командировке в Страсбурге, что свое местонахождение она не скрывала. Что касается вызова на допрос, то официального уведомления она не получала, но готова явиться  к следователю, как только получит повестку официально. 

Так что шоу с Надеждой Савченко в главной роли на Украине будет продолжаться. Вот только трудно предсказать, в чем еще киевские власти могут ее обвинить. Но обвинения последуют обязательно. Слишком она неудобна для нынешнего режима.

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