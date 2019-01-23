Netflix приравняли к шести крупнейшим киностудиям Голливуда

Среда, 23 Январь 2019 Мир Мир

Netflix приравняли к шести крупнейшим киностудиям Голливуда

Стриминговый сервис Netflix стал членом Американской ассоциации кинокомпаний (Motion Picture Association of America, MPAA). Информация об этом появилась на сайте MPAA.

Netflix вступил в организацию с 97-летней историей, в которую входят шесть крупнейших киностудий Голливуда: Walt Disney, Paramount, Sony, 20th Century Fox, Universal City Studios и Warner Bros. Как подчеркнул Engadget, членство в MPAA говорит о повышении престижа сервиса и его официальном признании влиятельным игроком в кинобизнесе.

«Вступление в Ассоциацию кинематографических компаний доказывает нашу верность индустрии и талантливым людям, которые работают в ней по всему миру», — заявил директор по контенту Netflix Тед Сарандос.

Представитель MPAA Чарльз Ривкин выразил надежду, что сотрудничество с онлайн-кинотеатром повысит уровень защиты авторских прав. С 2017 года Netflix несколько раз изменял отношение к этой проблеме для соответствия MPAA, например, в 2017 году начал борьбу с пиратскими потоковыми сайтами.

Для того чтобы стать частью MPAA, стриминговому сервису пришлось покинуть Ассоциацию интернет-компаний (Internet Association), членом которой он числился с 2013 года. В нее входят такие компании, как Google, Amazon и Facebook.

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