Netflix установил рекорд благодаря коронавирусу

Четверг, 23 Апрель 2020 Мир Мир

Netflix установил рекорд благодаря коронавирусу

Стриминговый сервис Netflix установил рекорд благодаря пандемии коронавируса.

Об этом сообщает издание The Verge.

За первый квартал на фоне пандемии у платформы появилось 15,8 миллиона новых подписчиков, в то время как сама компания прогнозировала, что прирост составит около 7,2 миллиона. В настоящее время Netflix пользуются 182 миллиона юзеров по всему миру.

Несмотря на рекорд, в своем письме к акционерам представители сервиса отметили, что после карантина рост замедлится. «Как и другие домашние развлекательные сервисы, мы временно наблюдаем более высокий уровень просмотров и рост числа подписчиков. В нашем случае это компенсируется резким укреплением доллара США, что снижает наши международные доходы», — говорится в обращении.

Другой проблемой для Netflix стало то, что из-за пандемии было приостановлено производство многих новых проектов. Уточняется, что именно оригинальные фильмы и шоу являются одними из конкурентных преимуществ сервиса.

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