Netflix задумал купить свой первый офлайн-кинотеатр

Воскресенье, 14 Апрель 2019 Мир Мир

Netflix задумал купить свой первый офлайн-кинотеатр

Стриминговый сервис Netflix ведет переговоры о покупке Египетского театра в Голливуде у американской Синематеки. 

Предполагаемая сделка позволит Netflix получить место для проведения мероприятий. Кроме того, стриминговая компания пообещала отреставрировать здание театра. Покупка и реставрация театра обойдется Netflix в десятки миллионов долларов.

В рамках контракта площадка театра будет поделена между Netflix и Синематекой. Показы проектов стриминговой компании планируется проводить по будням, в то время как некоммерческая Синематека будет организовывать показы, лекции и фестивали в выходные.

Египетский театр был построен в 1922 году при участии Сида Граумана. Свое название здание получило из-за оформления фасада, напоминающего древнеегипетский стиль. В 1992 году Синематека приобрела театр у города за один доллар с условием, что он будет отреставрирован. Египетский театр неоднократно становился площадкой для премьерных показов голливудских фильмов.

В конце января Netflix стал членом Американской ассоциации кинокомпаний, в которую входят шесть крупнейших киностудий Голливуда: Walt Disney, Paramount, Sony, 20th Century Fox, Universal City Studios и Warner Bros. Отмечалось, членство в MPAA говорит о повышении престижа сервиса и его официальном признании влиятельным игроком в кинобизнесе.

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