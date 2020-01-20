Невеста попросила гостей оплатить свадьбу и была раскритикована в сети

Невеста также была раскритикована со стороны других юзеров.

По словам Thr0wyawg, родственница потребовала с каждого гостя 50 долларов (три тысячи рублей) за вход на свадьбу. Она добавила, что те, кто переведет ей деньги заранее, попадут в особый список и не будут ждать в очереди на оплату с теми, кто осуществит платеж наличными на входе.

Пользовательница призналась, что была шокирована таким поступком невесты. Она обратилась к ней за разъяснением ситуации, и та ответила, что таким образом хочет вернуть потраченные на торжество деньги. Thr0wyawg отказалась приходить на свадьбу. Ее тетя раскритиковала решение и заявила, что она поступила грубо и недостойно.

Многие юзеры сообщества были возмущены поведением невесты. Большинство сошлись во мнении, что требовать от гостей денег за посещение свадьбы неправильно. «Если она не может позволить себе торжество без того, чтобы взимать плату с гостей, ей стоило устроить более скромную церемонию», — написал Tinymouse3. «Это не свадьба, это фрик-шоу, билеты на которое продаются зевакам», — согласился Brownbird8888.