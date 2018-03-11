Невеста принца Гарри крестилась

Воскресенье, 11 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Невеста принца Гарри крестилась

Невеста британского принца Гарри Меган Маркл прошла обряд крещения - она приняла англиканство.

Тайную церемонию с использованием воды из реки Иордан провел архиепископ Кентерберийский в Королевской часовне, сообщает Daily Mail.

Ритуал длился 45 минут. На нем присутствовали только несколько помощников, принц Гарри, принц Чарльз и его вторая супруга Камилла, герцогиня Корнуольская.

Как отмечает издание, принятие англиканства не является для Меган обязательным, чтобы заключить брак с Гарри. Однако в ноябре она заявила, что готова креститься в знак уважения к королеве в качестве главы Англиканской церкви. До этого 36-летняя бывшая американская актриса и фотомодель называла себя протестанткой.

Меган и Гарри поженятся 19 мая.

О романе Маркл с принцем, который занимает пятое место в очередности наследования британского престола, стало известно в конце октября 2016 года. Происхождение актрисы (мать - чернокожая, отец - белый) раскритиковали в интернете и бульварной прессе. В ответ Кенсингтонский дворец заявил, что СМИ «переступили черту».

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