Невеста решила выгнать лучшую подругу со свадьбы

Этим она анонимно поделилась с пользователями портала Reddit.

Незнакомка рассказала, что ее подруга Эрин страдает гормональным расстройством, из-за которого ее грудь стала «огромной». Она отметила, что семья Эрин и она сама несколько раз намекали девушке, чтобы та уменьшила грудь хирургическим путем, однако Эрин заявила, что боится операций. «Я не хочу, чтобы первым, что вспоминалось бы людям о моей свадьбе, была гигантская грудь подружки невесты», — призналась автор поста.

Кроме того, она переживала из-за единообразия нарядов всех подружек, поскольку Эрин не сможет надеть выбранное платье без бретелек. «Из-за толстых бретелек бюстгальтера ей придется надеть платье с длинными рукавами. Неужели это значит, что мне придется заставить и других девочек надевать такие платья в разгар лета?» — негодовала она.

В конце поста незнакомка попросила других пользователей платформы поделиться своими мыслями, и большинство раскритиковали ее за эгоизм.

«Ты подлая. Ты намеренно не приглашаешь человека на свадьбу по медицинской причине, которая от нее не зависит. Представь, если бы она была инвалидом или у нее был бы вместо руки протез, и сама все поймешь», — призывали они.