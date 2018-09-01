Невеста заставила гостей скинуться на шикарную свадьбу и отменила ее

Суббота, 01 Сентябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Невеста заставила гостей скинуться на шикарную свадьбу и отменила ее

Невеста из Канады отменила свадьбу из-за отказа гостей скинуться по 1,5 тысячи долларов.

Канадка по имени Сьюзен несколько лет планировала свадьбу мечты, чтобы «побыть Кардашьян хотя бы один день», о чем написала на своем Facebook. Ради этого она и ее жених долго откладывали деньги и собрали 15 тысяч долларов. Однако сумма показалась девушке недостаточной для организации торжества. Свадьба ее мечты стоила 60 тысяч долларов. Поэтому она попросила всех приглашенных подарить ей по 1,5 тысячи долларов, чтобы окупить церемонию.

Большинство гостей отказались выполнить ее просьбу, и Сьюзен за четыре дня до назначенной даты объявила об отмене торжества. Также она сообщила, что рассталась с женихом, который называл ее планы безумными и предлагал провести скромную церемонию, и разругалась со всеми подругами, которые просили ее придерживаться бюджета. Вернуть деньги Сьюзен отказалась, объяснив, что это компенсация за ее страдания.

Ближайшие два месяца девушка планирует провести, путешествуя по Южной Африке, «изучая свою душу и избавляясь от токсичной энергии моих друзей и семьи, которым, как я думала, могу доверять». Она удалила свою страницу в социальной сети, чтобы не общаться с «предавшими ее людьми».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Лиссабонский океанариум - лучший в мире

      «Отличный опыт для всех», «великолепно организованное, красивое место», «уникальный рекреационный опыт», «лучший океанариум, который я когда-либо видел!»

      Подробнее

    • GNFY Португалия 2018

      В сентябре примите участие в чемпионате GNFY Португалия и ощутите прилив адреналина в крови, посоревновавшись в настоящем чемпионате профессионального велоспорта.

      Подробнее

    • Испания: рядом с PortAventura построят элитный жилой комплекс

      Пустующие земельные участки рядом с парком развлечений PortAventura, которые принадлежат банку La Caixa, могут превратиться в элитный жилой комплекс.

      Подробнее

    • Испания: на пляжах Торрокса появится бесплатный WiFi

      Власти Торрокса (Малага) сообщили о том, что на побережье муниципалитета впервые появится бесплатный WiFi.

      Подробнее

    • Италия: ученые назвали самую полезную диету для пенсионеров

      Переход на средиземноморскую диету позитивно сказывается на здоровье не только молодых людей, но и самых пожилых жителей планеты.

      Подробнее

    • Перес выиграл первую практику Гран-при Италии

      Мексиканский пилот команды "Форс Индия" Серхио Перес стал лучшим в первой свободной практике Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата "Формулы-1".

      Подробнее

    • Невеста заставила гостей скинуться на шикарную свадьбу и отменила ее

      Невеста из Канады отменила свадьбу из-за отказа гостей скинуться по 1,5 тысячи долларов.

      Подробнее

    • Магазин нижнего белья отказался фотошопить моделей

      Британский магазин Figleaves выпустил осеннюю коллекцию новых комплектов, для рекламы которых пригласили моделей с разными типами фигуры и изъянами кожи.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья