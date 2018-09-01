Невеста заставила гостей скинуться на шикарную свадьбу и отменила ее

Канадка по имени Сьюзен несколько лет планировала свадьбу мечты, чтобы «побыть Кардашьян хотя бы один день», о чем написала на своем Facebook. Ради этого она и ее жених долго откладывали деньги и собрали 15 тысяч долларов. Однако сумма показалась девушке недостаточной для организации торжества. Свадьба ее мечты стоила 60 тысяч долларов. Поэтому она попросила всех приглашенных подарить ей по 1,5 тысячи долларов, чтобы окупить церемонию.

Большинство гостей отказались выполнить ее просьбу, и Сьюзен за четыре дня до назначенной даты объявила об отмене торжества. Также она сообщила, что рассталась с женихом, который называл ее планы безумными и предлагал провести скромную церемонию, и разругалась со всеми подругами, которые просили ее придерживаться бюджета. Вернуть деньги Сьюзен отказалась, объяснив, что это компенсация за ее страдания.

Ближайшие два месяца девушка планирует провести, путешествуя по Южной Африке, «изучая свою душу и избавляясь от токсичной энергии моих друзей и семьи, которым, как я думала, могу доверять». Она удалила свою страницу в социальной сети, чтобы не общаться с «предавшими ее людьми».