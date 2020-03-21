Невинный поцелуй едва не погубил шестимесячного ребенка

Суббота, 21 Март 2020 Мир Мир

Невинный поцелуй едва не погубил шестимесячного ребенка

Невинный поцелуй едва не погубил полугодовалого ребенка из США.

Об этом сообщает издание Daily Mirror.

17 февраля 36-летняя жительница американского штата Пенсильвания Стефани Шейди (Stephanie Shady) заметила на лице сына Линкольна (Lincoln) странные красные пятна и пузыри. Через несколько часов они начали увеличиваться в размерах и покрыли половину лица ребенка. Младенец плакал от боли, поэтому родители срочно отвезли его в местную больницу.

Врачи сообщили, что причиной появления язв на лице мальчика стал контакт с человеком, который страдал от герпеса. Медики уточнили, что вирус передался младенцу в результате поцелуя.

«Мы не знаем, кто и когда мог поцеловать нашего ребенка, но из-за этого огромные пятна и пузыри покрыли почти половину его лица, наполнились гноем и причинили невыносимую боль нашему сыну», — рассказала Шейди.

Линкольна доставили в отделение неотложной помощи, прописали ему антибактериальный крем и сразу выписали. Однако вирус не отступал, поэтому вскоре ребенку назначили антибиотики. Врачи признались, что герпес очень опасен для детей в возрасте до шести месяцев. По статистике, каждый третий заболевший герпесом младенец умирает.

Линкольн остается под наблюдением отоларингологов. Вирус дал осложнения на органы слуха, что может привести к полной глухоте.

Мать мальчика обратилась к общественности в социальных сетях. Она призвала всех родителей следить за тем, кто и когда целует их детей, чтобы с ними не произошло того, что случилось с ее сыном.

Вирус простого герпеса не опасен для взрослого человека, однако может нанести вред младенцам и маленьким детям, а также людям с ослабленным иммунитетом. У младенцев к симптомам герпеса, помимо сыпи, относят колебания температуры тела, сонливость, судороги, затруднение дыхания. Если не начать лечение вовремя, возможен летальный исход.

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