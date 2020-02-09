Невиновный мужчина провел 43 года в тюрьме и остался без компенсации

Об этом сообщает портал The Black Detour.

Клиффорда Уильямса (Clifford Williams) и его племянника Нэтена Мейерса (Nathan Meyers) обвинили в произошедшем в 1976 году убийстве жительницы города Джексонвилл и покушении на убийство ее соседки по комнате. Оба мужчины провели в тюрьме 43 года. В 2019 году их признали невиновными и освободили.

По закону штата, при наличии доказательств невинно осужденные могут получить до 50 тысяч долларов за каждый год, проведенный в тюрьме. Мейерсу причитается выплата. Но компенсация не распространяется на людей, у которых были судимости ранее, а у Уильямса было две судимости.

В середине января Уильямс присутствовал на слушаниях субкомитета палаты гражданского судопроизводства, где его компенсация получила единодушное одобрение. Председатель комитета Боб Роммел (Bob Rommel) извинился перед Уильямсом от имени штата Флорида. Он добавил, что будет усиленно работать над тем, чтобы Уильямс получил компенсацию.

Теперь 77-летний мужчина собирается в город Таллахасси, чтобы бороться за компенсацию, которую, по мнению Роммела, ему должны выплатить власти штата. Размер выплаты может составить 2,5 миллиона долларов.