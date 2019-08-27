Невнимательность принесла женщине двойной куш

Об этом сообщает информационное агентство UPI.

По словам женщины, она купила два лотерейных билета — в один она должна была вписать счастливые номера своего возлюбленного, а в другой — свои. Однако по ошибке она вписала в оба билета только свои числа.

Когда австралийка обнаружила ошибку, она расстроилась и решила скрыть этот факт от своего партнера. Но затем девушка узнала, что только удвоила приз — они выиграли два миллиона австралийских долларов (89,2 миллиона рублей), а не один.

«Я думаю, что он теперь простил меня», — отметила женщина. Пара решила потратить выигрыш на путешествия и новую машину, также они планируют помогать другим людям.