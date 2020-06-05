Нидерланды разрешат въезд туристам из 12 стран Евросоюза

Пятница, 05 Июнь 2020 Мир

Нидерланды разрешат въезд туристам из 12 стран Евросоюза

Нидерланды с 15 июня снимают ограничение на въезд туристов из 12 стран Евросоюза с наименьшим числом заболевших COVID-19, говорится в заявлении на сайте правительства.

Сообщается, что с 15 июня въезд в страну будет разрешен для туристов из Бельгии, Болгарии, Германии, Эстонии, Италии, Хорватии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Португалии, Словении и Чехии.
«Туристы из стран, где риск для здоровья сопоставим с риском в Нидерландах или ниже, могут посетить страну этим летом. Конечно, они должны соблюдать все правила, действующие в Нидерландах, чтобы предотвратить распространение коронавируса», - говорится в заявлении.
Отмечается, что территориальных ограничений по местам отдыха в пределах Нидерландов не будет, пишет РИА Новости. Также сообщается, что рестораны, кафе и зоны отдыха на открытом воздухе и достопримечательности и музеи в Нидерландах будут открыты для туристов.
По последним данным, число людей, у которых выявили коронавирус, в Нидерландах составляет 47 152, скончались более 6 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.

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