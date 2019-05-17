Nike «наказывал» забеременевших спортсменок

Пятница, 17 Май 2019 Мир Мир

Nike «наказывал» забеременевших спортсменок

Американский спортивный бренд Nike отказывался спонсировать спортсменок, как только они объявляли о своей беременности.

Об этом сообщает Sky News.

По словам чемпионки Европы и участницы Олимпийских игр атлетки Джоанн Пейви (Joanne Pavey), компания «наказывала» женщин за желание завести семью. «Когда я рассказала о своей беременности, действие моего контракта было тут же приостановлено», — призналась Пейви.

Аналогичной информацией поделилась американская бегунья Алисия Монтана, которая стала мировой знаменитостью, приняв участие в соревнованиях на восьмом месяце беременности. «Самая большая нестыковка в том, что они не поддерживают то, что сами же проповедуют», — пожаловалась спортсменка, имея в виду рекламный лозунг бренда Just do it («Просто сделай это»). Она считает, что якобы мотивационный лозунг был создан только для телевизионных кампаний и не работает в реальной жизни для реальных женщин.

Однако представители Nike утверждают, что компания уже пересмотрела свою политику партнерства с атлетками. По их словам, начиная с 2018 года бренд не прекратил сотрудничать ни с одной спортсменкой из-за беременности.

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