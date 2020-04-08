Nike отправил врачам маски из кроссовок для защиты от коронавируса

Среда, 08 Апрель 2020 Мир Мир

Nike отправил врачам маски из кроссовок для защиты от коронавируса

Всемирно известный спортивный бренд Nike отправил индивидуальные средства защиты американским врачам и медсестрам во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает издание Business Insider.

Компания решила создать маски наподобие тех, что носят медики в Орегонском университете науки и здоровья. Дизайнеры Nike сшили их из материалов, используемых при производстве кроссовок: за основу взяли части линейки Air (стельки, шнурки и подошвы обуви). Изделия представляют собой прозрачные панели, полностью закрывающие лицо, которые закрепляются на голове с помощью шнурка, имитирующего резинку.

«Наша цель — не просто создать надежную защиту, но и придумать простую модель ее производства», — прокомментировал сотрудник компании.

Отмечается, что первая партия медицинских масок была доставлена ​​в Орегонский университет 3 апреля. Помимо этого, дополнительные партии будут переданы в другие медицинские учреждения штата, где располагается штаб-квартира Nike.

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