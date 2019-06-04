Николас Кейдж развелся с «четырехдневной женой»

Вторник, 04 Июнь 2019 Мир Мир

Николас Кейдж развелся с «четырехдневной женой»

Актер Николас Кейдж официально развелся с визажисткой Эрикой Койке, на которой женился в конце марта в Лас-Вегасе в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Об этом сообщает People.

В заявлении, которое Кейдж подал в суд для развода, артист указал, что и он, и его девушка были слишком пьяны, а сам Кейдж «не понимал, что делает». Также актер подчеркнул, что после свадьбы выяснилось, что Койке находится в отношениях еще с одним мужчиной.

Пара получила свидетельство о браке 23 марта в Лас-Вегасе, однако уже через четыре дня артист пожелал аннулировать документ. Койке в ответ потребовала от актера денег. Всего 55-летний Кейдж был женат четыре раза.

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