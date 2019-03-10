Нобелевские премии по литературе за 2018 и 2019 годы вручат в октябре
Имена лауреатов Нобелевской премии в области литературы за 2018 и 2019 годы будут объявлены в октябре этого года.
Об этом заявил постоянный секретарь Шведской академии Андерс Ульссон.
Вручение премий состоится, согласно традиции, 10 декабря, в день памяти основателя премии Альфреда Нобеля, пишет euromag.ru.
Ранее в Нобелевском фонде заявили, что награда будет присуждена, «когда Шведская академия вернет себе доверие после скандала».