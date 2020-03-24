Нобелевский лауреат мира заразился коронавирусом

Вторник, 24 Март 2020 Мир Мир

Нобелевский лауреат мира заразился коронавирусом

Бывший президент Финляндии и Нобелевский лауреат мира 2008 года Марти Ахтисаари заразился коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

«У экс-президента Ахтисаари выявлено заражение коронавирусом. Это было подтверждено 23 марта», — отмечается в опубликованном сообщении. Известно, что 82-летний политик заразился от своей жены. При этом оба заверяют, что чувствуют себя хорошо.

Ахтисаари с 1965 года попеременно работал в министерстве иностранных дел Финляндии и ООН. В 1994-2000 годах был президентом Финляндии. Выступал международным посредником в различных вооруженных конфликтах, которые велись между ЮАР и повстанцами Намибии, НАТО и Югославией, Великобританией и ирландскими террористами, Индонезией и сепаратистами провинции Ачех. В ноябре 2005 года был назначен специальным посланником генерального секретаря ООН в Косово. Ахтисаари является автором плана по урегулированию конфликта, что привело к провозглашению независимости края. В 2008 году получил Нобелевскую премию мира.

По последним данным, количество скончавшихся из-за коронавируса достигло 16 574, общее число случаев заражения составило 382 тысячи, из них выздоровели 102 тысячи человек.

Вспышка COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)