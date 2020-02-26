Nokia воскресит еще один легендарный телефон

Об этом сообщает финский портал SuomiMobiili.

Издание обратило внимание на похожий на Nokia 5310 аппарат, появившийся в базе китайского регулятора TENAA. Согласно описанию, телефон был сертифицирован 15 февраля. По мнению журналистов, зафиксированное в базе под названием TA-1212 устройство является обновленной версией культового телефона, выпущенного в 2007 году.

Обновленная Nokia 5310 будет иметь 2,4-дюймовый экран с разрешением 240х320 пикселей, восемь мегабайт оперативной и 16 мегабайт встроенной памяти, два слота для симкарт, батарею емкостью 1200 миллиампер-часов. На задней панели телефона будет расположена одинарная камера разрешением 0,3 мегапикселей. Как и оригинальная модель, девайс будет иметь кнопочную клавиатуру с поддержкой T9. Сроки выпуска аппарата не сообщаются.

Оригинальный Nokia 5310, входивший в линейку «музыкальных» телефонов XpressMusic, был выпущен в конце 2007 года. Аппарат имел улучшающий качество звука чип, двухмегапиксельную камеру и специальные кнопки для управления плеером, расположенные на торце устройства.

В феврале появилась информация, что Nokia намерена выпустить обновленную версию смартфона N9. По слухам, аппарат должен получить классический дизайн устройства из 2011 года, AMOLED-экран, двойную камеру. Оригинальная модель N9 стала первым смартфоном компании после отказа Nokia от операционной системы Symbian.