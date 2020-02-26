Nokia воскресит еще один легендарный телефон

Среда, 26 Февраль 2020 Мир Мир

Nokia воскресит еще один легендарный телефон

Nokia намерена выпустить обновление очередного легендарного телефона.

Об этом сообщает финский портал SuomiMobiili.

Издание обратило внимание на похожий на Nokia 5310 аппарат, появившийся в базе китайского регулятора TENAA. Согласно описанию, телефон был сертифицирован 15 февраля. По мнению журналистов, зафиксированное в базе под названием TA-1212 устройство является обновленной версией культового телефона, выпущенного в 2007 году.

Обновленная Nokia 5310 будет иметь 2,4-дюймовый экран с разрешением 240х320 пикселей, восемь мегабайт оперативной и 16 мегабайт встроенной памяти, два слота для симкарт, батарею емкостью 1200 миллиампер-часов. На задней панели телефона будет расположена одинарная камера разрешением 0,3 мегапикселей. Как и оригинальная модель, девайс будет иметь кнопочную клавиатуру с поддержкой T9. Сроки выпуска аппарата не сообщаются.

Оригинальный Nokia 5310, входивший в линейку «музыкальных» телефонов XpressMusic, был выпущен в конце 2007 года. Аппарат имел улучшающий качество звука чип, двухмегапиксельную камеру и специальные кнопки для управления плеером, расположенные на торце устройства.

В феврале появилась информация, что Nokia намерена выпустить обновленную версию смартфона N9. По слухам, аппарат должен получить классический дизайн устройства из 2011 года, AMOLED-экран, двойную камеру. Оригинальная модель N9 стала первым смартфоном компании после отказа Nokia от операционной системы Symbian.

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