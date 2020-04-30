Nokia воскресит классические телефоны

Один из них окажется обновленной моделью 2017 года, сообщил в своем Twitter-аккаунте известный инсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt).

Он заявил, что обнаружил серийные номера моделей Nokia 150 и 125, которые были отмечены как TA-1235 и TA-1253 соответственно. Инсайдер не раскрыл информацию о характеристиках устройств, лишь отметив, что телефоны получат бюджетное позиционирование и будут представлены в ближайшее время.

Источники сайта NokiaMob подтвердили информацию Квандта и раскрыли некоторые спецификации устройств. В частности, Nokia 150 выйдет в черном цвете корпуса с поддержкой двух сим-карт и будет стоить на рынке 42 евро. Nokia 125 получит аналогичные спецификации, но будет оценен в 36 евро. Журналисты полагают, что кнопочные девайсы получат 2,4-дюймовый цветной экран и основную VGA-камеру.

Nokia 150 был выпущен в начале 2017 года, телефон стал первым устройством под брендом Nokia, созданным в сотрудничестве с HMD Global. Бюджетный аппарат получил 2,4-дюймовый TFT-экран, кнопочную клавиатуру, VGA-камеру, а также рассчитанную на длительное использование батарею.

В конце марта Nokia представила кнопочный девайс 5310, сочетающий в себе дизайн оригинальной модели 5310 и культового устройства 5200. Аппарат вышел с 2,4-дюймовым QVGA-дисплеем, чипом MediaTek MT6260A, 16 мегабайтами встроенной памяти и восьмимегапиксельной основной камерой.