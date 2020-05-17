Норвегия решила распечатать «резервный фонд»

Решение вызвано необходимостью покрыть траты правительства в условиях пандемии.

По сути, речь идет о продаже менее чем 1% суверенного фонда Норвегии для покрытия дефицита бюджета, возникшего из-за резкого снижения цен на энергоносители и затрат на борьбу с пандемией, пишет euromag.ru.

Некоторые аналитики считают, что продажа связана со ставкой на возобновляемые источники энергии — особенно на фоне давления экологических организаций.

Управляющий Центральным банком Норвегии Эйстейн Олсен, который является куратором фонда, заявил, что эта продажа предоставит «пространство для маневра» в условиях самого тяжелого экономического кризиса со времен Второй мировой войны. Нефтегазовая индустрия за прошлый год дала норвежскому бюджету около 21% доходов.