Норвегия решила распечатать «резервный фонд»

Воскресенье, 17 Май 2020 Мир Мир

Норвегия решила распечатать «резервный фонд»

Суверенный фонд Норвегии, он же фонд благосостояния страны, размер которого оценивается в 1 трлн долларов США, вынужден впервые в своей истории продавать активы.

Решение вызвано необходимостью покрыть траты правительства в условиях пандемии.

По сути, речь идет о продаже менее чем 1% суверенного фонда Норвегии для покрытия дефицита бюджета, возникшего из-за резкого снижения цен на энергоносители и затрат на борьбу с пандемией, пишет euromag.ru.

Некоторые аналитики считают, что продажа связана со ставкой на возобновляемые источники энергии — особенно на фоне давления экологических организаций.

Управляющий Центральным банком Норвегии Эйстейн Олсен, который является куратором фонда, заявил, что эта продажа предоставит «пространство для маневра» в условиях самого тяжелого экономического кризиса со времен Второй мировой войны. Нефтегазовая индустрия за прошлый год дала норвежскому бюджету около 21% доходов.

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