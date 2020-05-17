Норвегия решила распечатать «резервный фонд»
Суверенный фонд Норвегии, он же фонд благосостояния страны, размер которого оценивается в 1 трлн долларов США, вынужден впервые в своей истории продавать активы.
Решение вызвано необходимостью покрыть траты правительства в условиях пандемии.
По сути, речь идет о продаже менее чем 1% суверенного фонда Норвегии для покрытия дефицита бюджета, возникшего из-за резкого снижения цен на энергоносители и затрат на борьбу с пандемией, пишет euromag.ru.
Некоторые аналитики считают, что продажа связана со ставкой на возобновляемые источники энергии — особенно на фоне давления экологических организаций.
Управляющий Центральным банком Норвегии Эйстейн Олсен, который является куратором фонда, заявил, что эта продажа предоставит «пространство для маневра» в условиях самого тяжелого экономического кризиса со времен Второй мировой войны. Нефтегазовая индустрия за прошлый год дала норвежскому бюджету около 21% доходов.