Норвежцы купят 40 лайнеров Sukhoi Superjet 100

Так, поставка пройдет в два этапа: на первом предполагается передать в лизинг десять SSJ-100 для аргентинской "дочки" Norwegian Air, а затем еще 30 для головной компании.

Взамен норвежская авиакомпания получает доступ к транссибирскому маршруту Европа-Азия и скидку на оплату полетов, сообщает euromag.ru.

Norwegian Air несколько лет добавилась разрешения использование этого маршрута, авиакомпания обращалась по этому поводу в правительство Норвегии, но пока безуспешно.

Если сделку одобрят, ее профинасирует лизинговая компания Arctic Aviation Assets. Самолеты, по информации источников, обойдутся примерно в два миллиарда долларов.