Норвежцы купят 40 лайнеров Sukhoi Superjet 100

Понедельник, 28 Октябрь 2019 Мир Мир

Норвежцы купят 40 лайнеров Sukhoi Superjet 100

Компания "Гражданские самолеты Сухого" заключила с норвежским лоукостером Norwegian Air Shuttle меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).

Так, поставка пройдет в два этапа: на первом предполагается передать в лизинг десять SSJ-100 для аргентинской "дочки" Norwegian Air, а затем еще 30 для головной компании.

Взамен норвежская авиакомпания получает доступ к транссибирскому маршруту Европа-Азия и скидку на оплату полетов, сообщает euromag.ru.

Norwegian Air несколько лет добавилась разрешения использование этого маршрута, авиакомпания обращалась по этому поводу в правительство Норвегии, но пока безуспешно.

Если сделку одобрят, ее профинасирует лизинговая компания Arctic Aviation Assets. Самолеты, по информации источников, обойдутся примерно в два миллиарда долларов.

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