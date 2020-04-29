Норвежского миллионера задержали по подозрению в убийстве жены

Среда, 29 Апрель 2020 Мир Мир

Норвежского миллионера задержали по подозрению в убийстве жены

Полиция Норвегии задержала Тома Хагена – одного из самых богатых людей страны.

Хагена подозревают в убийстве жены Анны-Элизабет Фалкевик-Хаген, которая пропала в 2018 году.

Миллионера задержали во вторник 28 апреля, когда утром он собирался на работу.

После пропажи супруги появились требования выплатить похитителям о им порядка 10,3 млн долл. в криптовалюте Монеро в обмен на освобождение женщины. В доме Хагена нашли записка, где говорилось, что если он свяжется с полицией, его супруга будет убита, пишет euromag.ru.

В ходе работы над делом полицейские пришли к выводу, что инсценировка похищения могла быть использована для сокрытия убийства, сообщает «Интерфакс».

Семидесятилетний Том Хаген владеет недвижимостью и энергетическими компаниями.

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