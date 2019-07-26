Norwegian Air начнет принимать Bitcoin

Помимо этого в августе компания планирует запустить биржу Norwegian Block Exchange (NBX), после чего открыть несколько торговых площадок в других странах.

В процессе торговли на бирже клиенты смогут получать баллы, которые могут использоваться для получения скидок и других бонусов согласно действующей программе привилегий Norwegian Air. На данный момент известно, что покупать авиабилеты за криптовалюту смогут только пользователи, проживающие в Норвегии, пишет euromag.ru.

Компания приняла решение о выходе на рынок криптовалют в то время, как ее акции снизились более чем на 75% с апреля прошлого года. Norwegian Air была основана в 1993 г., на данный момент она находится на третьем месте по объемам перевозок среди лоу-кост авиакомпаний Европы.

В начале июля Norwegian Air возглавил Bitcoin-инвестор Ларс Ола Кьос. По информации местных СМИ, он держит в цифровых деньгах свыше 400 000 долларов, а большая часть монет была приобретена до ноября 2017 года.