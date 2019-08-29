Носорог напал на человека в Германии

Четверг, 29 Август 2019 Мир Мир

Носорог напал на человека в Германии

Рассвирепевший носорог атаковал и опрокинул автомобиль смотрительницы за животными в Германии, она отделалась сотрясением мозга и ссадинами.

Видео опубликовала во вторник на своем сайте газета Bild.

Инцидент произошел в природном парке Серенгети в нижнесаксонском Ходенхагене. Женщина медленно направила машину в сторону носорога по кличке Кузини, попытавшись тем самым загнать его в стойло. Однако животное бросилось на автомобиль, ударив в него с такой силой, что авто три раза перевернулось. После этого носорог продолжал атаковать уже изрядно помятую машину, пишет euromag.ru.

Один из посетителей, находившихся в другом авто, снял все на камеру.

На подмогу женщине на джипе прибыли сотрудники парка. В тот момент, когда носорог утихомирился, смотрительница смогла вылезти в окно и пересела в автомобиль коллег.

По данным администрации парка, Кузини 30 лет, он обитает в Серенгети уже около полутора лет, но никак не может привыкнуть к этому месту. Его выпускают из вольера только по утрам и вечерам, когда на территории нет посетителей на собственных автомобилях. В администрации Серенгети не исключают, что Кузини будет передан в зоопарк.

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