Ноутбук с самыми опасными вирусами выставили на аукцион

Об этом сообщает The Verge.

По информации издания, компьютер от Samsung поражен программами WannaCry, ILOVEYOU, MyDoom, SoBig, Dark Tequila и BlackEnergy. Общий ущерб, нанесенный ими, Гуо О Донг оценил в 95 миллиардов долларов.

В то же время ноутбук безопасен для данных его владельца, пока не подключен к Wi-Fi или какому-либо другому устройству через USB.

Итоги аукциона будут известны 27 мая. Уточняется, что последняя ставка от потенциального покупателя составила более 1,2 миллиона долларов.