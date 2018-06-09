Новая iOS от Apple

Суббота, 09 Июнь 2018 Мир Мир

Новая iOS от Apple

Корпорация Apple представила новую версию операционной системы iOS. Презентация прошла в рамках конференции WWDC.

В Apple объявили, что ускорят производительность всех устройств на новой версии ОС. Так, приложения будут запускаться на 40 процентов быстрее, а камера - на 70 процентов. Разработчики также полностью переделали приложение «Фото», обновив дизайн и улучшив поиск по фотографиям. В системе появится новое приложение Measure, которое в дополненной реальности позволяет измерять размеры объектов.

В шторке уведомлений появилась группировка по приложениям. Каждую неделю смартфон будет составлять график использования с указанием, сколько часов пользователь провел в соцсетях или мессенджерах. Также можно будет задать ограничение на время использования смартфона.

Анимоджи научились показывать язык. Появились новые маски с динозавром, тигром, призраком и коалой. Пользователи смогут также создавать свои анимоджи на основе собственного лица.

iOS 12 будет доступна на всех тех же устройствах, что получали iOS 11 (начиная с iPhone 5s, iPad Air и Mini 2). Операционная система выйдет осенью 2018 года.

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