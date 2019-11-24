Новая необычная скульптура появилась в центре Тбилиси
В центре Тбилиси, на площади Первой Республики, состоялось торжественное открытие новой скульптурной композиции скульптора Важи Микаберидзе (Prasto).
Скульптура под названием N'UOVO представляет собой пятиметровую стальную конструкцию, вращающуюся вокруг своей оси, которая установлена на водной глади идеально квадратного пространства. N'UOVO на итальянском – игра слов: nuovo означает «новое», а uovo – «яйцо», символ жизни и души.
Проект стал возможен благодаря поддержке Фонда Лузиньян, который передал скульптуру в дар городу Тбилиси, пишет euromag.ru.
Важа Микаберидзе родился в Тбилиси, с 1993 года живет и работает в Италии. Учился в Тбилисской Академии художеств и Академии Риачи во Флоренции. Его работы экспонируются в музейных и публичных пространствах в Италии, Грузии и России.