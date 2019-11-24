Новая необычная скульптура появилась в центре Тбилиси

Скульптура под названием N'UOVO представляет собой пятиметровую стальную конструкцию, вращающуюся вокруг своей оси, которая установлена на водной глади идеально квадратного пространства. N'UOVO на итальянском – игра слов: nuovo означает «новое», а uovo – «яйцо», символ жизни и души.

Проект стал возможен благодаря поддержке Фонда Лузиньян, который передал скульптуру в дар городу Тбилиси, пишет euromag.ru.

Важа Микаберидзе родился в Тбилиси, с 1993 года живет и работает в Италии. Учился в Тбилисской Академии художеств и Академии Риачи во Флоренции. Его работы экспонируются в музейных и публичных пространствах в Италии, Грузии и России.