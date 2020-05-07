Новая работа Бэнкси появилась в британской больнице

Художник изобразил ребенка и фигуру медсестры в образе супергероя. В мусорном ведре – Бэтмен и Супермен.

Бэнкси оставил записку для работников больницы, пишет euromag.ru.

«Спасибо за всё, что вы делаете. Надеюсь, что картина немного оживит это место, даже несмотря на то, что она черно-белая», – написал он.

Картина пробудет в больнице до осени, а потом будет продана на аукционе. Вырученные деньги пойдут на помощь медикам, сообщает BBC.