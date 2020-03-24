Новая Зеландия введет ипотечные каникулы из-за коронавируса

Вторник, 24 Март 2020 Мир Мир

Новая Зеландия введет ипотечные каникулы из-за коронавируса

Правительство Новой Зеландии планирует предоставить кредитные каникулы ипотечникам и владельцам малого бизнеса, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Об этом заявили премьер-министр страны Джасинда Ардерн и министр финансов Грант Робертсон, передает ТАСС.

Как отметил Робертсон, ипотечные каникулы на срок до шести месяцев позволят людям, чьи доходы снизились из-за COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV-2), сохранить свои дома. «Эти действия предпринимаются правительством, банками страны и Резервным банком Новой Зеландии в рамках совместной борьбы против вируса», — подчеркнул чиновник. В общей сложности новозеландские власти потратят на поддержку ипотечных заемщиков и предпринимателей 6,25 миллиарда новозеландских долларов (3,66 миллиарда долларов США).

В Новой Зеландии к настоящему моменту выявлено 155 случаев заражения коронавирусом. 12 пациентов уже выздоровели, шестеро находятся в больнице. В стране введен третий, предпоследний уровень угрозы безопасности, ее границы закрыты для иностранцев.

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