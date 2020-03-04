Новое арт-пространство появится в Музейном квартале Вены

Среда, 04 Март 2020 Мир Мир

Новое арт-пространство появится в Музейном квартале Вены

В венском Музейном квартале появится новое культурное арт-пространство, а также обзорная терраса на крыше музея Леопольда, которая откроется 21 апреля 2020 года.

MQ Libelle («Стрекоза») – это новое пространство для художественных и культурных проектов на крыше музея Леопольда с террасой, открытой для публики. На новой смотровой площадке в Музейном квартале есть места для сидения и киоск с напитками и закусками, кроме того, отсюда открывается великолепный вид на исторический центр вплоть до венских виноградников, пишет euromag.ru.

Надстройка на крыше музея Леопольда – это первое расширение венского Музейного квартала с момента его открытия в 2001 году.  Площадка «Стрекоза» будет доступна для художественных и культурных проектов.

В честь открытия площадки «Стрекоза» состоится праздник, а также пройдут специальные мероприятия.

25 и 26 апреля музей Леопольда предложит тематические экскурсии по выставочным залам, которые заканчиваются на террасе «Стрекоза».

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)