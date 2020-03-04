Новое арт-пространство появится в Музейном квартале Вены

MQ Libelle («Стрекоза») – это новое пространство для художественных и культурных проектов на крыше музея Леопольда с террасой, открытой для публики. На новой смотровой площадке в Музейном квартале есть места для сидения и киоск с напитками и закусками, кроме того, отсюда открывается великолепный вид на исторический центр вплоть до венских виноградников, пишет euromag.ru.

Надстройка на крыше музея Леопольда – это первое расширение венского Музейного квартала с момента его открытия в 2001 году. Площадка «Стрекоза» будет доступна для художественных и культурных проектов.

В честь открытия площадки «Стрекоза» состоится праздник, а также пройдут специальные мероприятия.

25 и 26 апреля музей Леопольда предложит тематические экскурсии по выставочным залам, которые заканчиваются на террасе «Стрекоза».