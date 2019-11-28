Новорожденного ребенка выставили на продажу в интернете

Четверг, 28 Ноябрь 2019 Мир Мир

Новорожденного ребенка выставили на продажу в интернете

Полиция округа Майами-Дейд, штат Флорида, США разыскивает автора объявления на сайте Craiglist, который собирался продать новорожденного ребенка за 500 долларов.

Об этом сообщает издание The Sun.

«Продается новорожденный ребенок за 500 долларов. Ребенку две недели. Он спит, не шумит по ночам. Молочная смесь и одежда — в комплекте. Можем бесплатно дать в придачу четырехлетнюю сестру», — говорилось в объявлении, которое появилось на сайте 22 ноября.

В нем отмечалось, что автор «не хочет, чтобы его осудили за нежелание растить детей».

В настоящее время объявление удалено. Полиция ведет расследование с целью установить, было ли оно реальным и кто был его автором. Сотрудники правоохранительных органов допросили подозреваемую женщину, но она отрицает участие в создании публикации.

Чтобы выследить преступника, полицейские намереваются проверить данные с компьютеров. Автор объявления, предположительно, работает в «департаменте детства и семьи» и заявляет, что живет в «тихом престижном районе».

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