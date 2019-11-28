Новорожденного ребенка выставили на продажу в интернете

Об этом сообщает издание The Sun.

«Продается новорожденный ребенок за 500 долларов. Ребенку две недели. Он спит, не шумит по ночам. Молочная смесь и одежда — в комплекте. Можем бесплатно дать в придачу четырехлетнюю сестру», — говорилось в объявлении, которое появилось на сайте 22 ноября.

В нем отмечалось, что автор «не хочет, чтобы его осудили за нежелание растить детей».

В настоящее время объявление удалено. Полиция ведет расследование с целью установить, было ли оно реальным и кто был его автором. Сотрудники правоохранительных органов допросили подозреваемую женщину, но она отрицает участие в создании публикации.

Чтобы выследить преступника, полицейские намереваются проверить данные с компьютеров. Автор объявления, предположительно, работает в «департаменте детства и семьи» и заявляет, что живет в «тихом престижном районе».