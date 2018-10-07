Новую малую планету Солнечной системы назвали Гоблином

Ученые обнаружили новую карликовую планету и дали ей неофициальное название. Исследователи выяснили, что Гоблин движется по вытянутой эллиптической орбите под воздействием другого космического тела.

Астрономы предположили, что это может быть новая девятая планета Солнечной системы, существование которой пока не удалось доказать. По самым приблизительным расчетам, она может находиться намного дальше Нептуна. Если эти данные подтвердятся, границы Солнечной системы расширятся в несколько раз,, пишет ntv.ru.

А накануне ученые опубликовали снимки астероида-черепа, приближающегося к Земле.