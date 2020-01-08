Новые хозяева отказались пускать кошку в постель и попали под суд

Об этом сообщает издание The Post-Standard.

В 2009 году Кэрол Мани (Carol Money) приютила котенка норвежской лесной кошки по кличке Лейси (Lacie). Лейси любила спать рядом с хозяйкой и начинала громко мяукать, если ее не пускали в кровать.

В 72 года женщина перенесла медицинскую процедуру, после которой ей запретили поднимать тяжести. Из-за этого она не могла должным образом ухаживать за кошкой и решила отдать ее Данетт Романо (Danette Romano). В апреле 2018 года женщины подписали соответствующие документы.

Раз в несколько недель Мани приезжала к Романо, чтобы навестить Лейси. Она спрашивала, спит ли кошка вместе с новой хозяйкой, но Романо говорила ей, что Лейси не может подниматься по лестнице в спальню. Это насторожило женщину, так как раньше ее питомица без труда преодолевала ступеньки.

В декабре 2018 года семья Романо уезжала в отпуск на десять дней. Они не разрешили Мани присмотреть за кошкой и сказали, что это сделает их сосед. При этом муж Романо признался, что они не позволяют кошке спать в постели с ними.

Мани пыталась связаться с Романо по электронной почте, слала ей текстовые и голосовые сообщения, но не получила ответа. 20 декабря 2018 года Мани хотела снова навестить кошку, но муж Романо сказал ей, что она ошиблась адресом.

После этого Мани подала иск в суд, в котором обвинила Романо в нарушении договора об уходе за кошкой. По ее утверждению, та лгала ей, когда говорила о намерении разрешить Лейси спать в кровати. Она требует вернуть животное.