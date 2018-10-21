Новые налоги для туристов

Воскресенье, 21 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Новые налоги для туристов

В 2019 году туристов ожидают новые налоги.

Несколько популярных у путешественников стран вводят новые налоги для туристов, сообщает Lonely Planet.

Sayonara tax

С 7 января 2019 года и для туристов, и для жителей Японии будет веден новый налог на выезд — 1000 иен (около 8,9 доллара США). Отдельный платеж делать не придется — Sayonara tax будет автоматически включен в стоимость билетов.

Как уточняют в Японской национальной туристической организации, новация не коснется детей до двух лет и транзитных пассажиров, проводящих в Японии менее суток.

Дополнительные средства планируется потратить на улучшение туристической инфраструктуры в аэропортах, увеличение числа многоязычных гидов и бесплатный Wi-Fi в общественном транспорте.

На 25 процентов больше

Хорватия, которая в последние годы пытается регулировать турпоток, увеличивает ежедневный туристический налог на 25 процентов в пиковый сезон. Это коснется всех средств размещения, кроме кемпингов, для которых размер отчислений не изменится, пишет РИА Новости.

Нововведение не сильно скажется на кошельке туристов: налог возрастет примерно на 8-10 кун, то есть примерно на 30 центов США, или 20 рублей. Министр туризма Хорватии Гари Каппелли сказал, что даже после увеличения этот сбор по-прежнему остается одним из самых низких.

На туризм и экологию

Зато Новая Зеландия планирует поразить своих гостей налогом в 35 долларов США, который будет взиматься на границе.

От него будут освобождены лишь жители Австралии и островов Тихого океана, то есть платить придется лишь путешественникам из дальних стран. Сейчас законопроект обсуждают депутаты парламента, ожидается, что он будет принят к середине 2019 года. Полученные средства пойдут на развитие туризма и экологические программы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: новые сроки договоров на аренду

      Парламент одобрил предложение Социалистической партии (PS).

      Подробнее

    • Португалия: Роналду виновен в уходе Игуана с "Ювентуса"

      Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин прокомментировал свой уход из итальянского "Ювентуса" прошлым летом.

      Подробнее

    • Испания: Саграда-Фамилия получила лицензию на строительство

      Спустя 130 лет с начала строительства Храма Святого Семейства в Барселоне, мэрия каталонской столицы выдаст официальную лицензию на проведение работ.

      Подробнее

    • Испанские банки распродают недвижимость

      Агентство Haya Real Estate выставило на продажу объекты недвижимости сразу нескольких банков Испании по сниженным ценам.

      Подробнее

    • Италия: паста с песто поможет пострадавшим в Генуе

      Стартует благотворительный проект в пользу пострадавших во время крушения автомобильного моста в Генуе.

      Подробнее

    • Власти Италии разработали законопроект о вооруженной самообороне

      Предполагается легализовать использование оружия для защиты жизни и имущества в границах собственного дома.

      Подробнее

    • Лагерфельд снял Пенелопу Крус в рекламе Chanel

      Киноактриса, обладательница премии «Оскар» Пенелопа Крус стала бренд-амбассадором французского модного дома Chanel.

      Подробнее

    • Новые налоги для туристов

      В 2019 году туристов ожидают новые налоги.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья