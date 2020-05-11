Новые велодорожки помогут Брюсселю безопасно выйти из карантина

Понедельник, 11 Май 2020 Мир Мир

Новые велодорожки помогут Брюсселю безопасно выйти из карантина

В Брюсселе в ближайшее время будет оборудовано 40 км новых велодорожек – в первую очередь, велокоридоры, соединяющие уже существующие маршруты.

Министерство по вопросам мобильности Брюсселя считает, что велодорожки помогут безопасному выходу из карантина: так жители будут меньше пользоваться общественным транспортом, пишет euromag.ru.

Режим карантина Бельгия начала ослаблять с 4 мая. Жителям можно пользоваться общественным транспортом и заниматься спортом на улице, сообщает «Европульс».

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