Новые велодорожки помогут Брюсселю безопасно выйти из карантина
В Брюсселе в ближайшее время будет оборудовано 40 км новых велодорожек – в первую очередь, велокоридоры, соединяющие уже существующие маршруты.
Министерство по вопросам мобильности Брюсселя считает, что велодорожки помогут безопасному выходу из карантина: так жители будут меньше пользоваться общественным транспортом, пишет euromag.ru.
Режим карантина Бельгия начала ослаблять с 4 мая. Жителям можно пользоваться общественным транспортом и заниматься спортом на улице, сообщает «Европульс».