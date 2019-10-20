Новый аэропорт откроется в Норвегии

Воскресенье, 20 Октябрь 2019 Мир Мир

Новый аэропорт откроется в Норвегии

В декабре 2019 года состоится долгожданное открытие нового аэропорта, который расположен рядом с крупнейшим горнолыжным курортом Норвегии Трюсиль.

Аэропорт получил название Scandinavian Mountains Airport (SCR). Он расположен в горном районе на границе Швеции и Норвегии, прямо посередине между двумя крупными горнолыжными курортами сети SkiStar: Трюсилем в Норвегии и Сэленом в Швеции. Путь от самолета до склонов Трюсиля займет 40 минут.

Рейсы в новый аэропорт с декабря начнут выполнять авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) и BRA Braathens Regional Airlines. Авиакомпания BRA выполняет регулярные рейсы в 11 городов Швеции, Хельсинки, Таллин и Ригу, пишет euromag.ru.

Каждый рейс в новый аэропорт будет связан с автобусным трансфером на горнолыжные курорты Хундфьеллет/Тандодален (10 мин.) и Хёгфьелле/Линдваллен (20/25 мин.) в Швеции и Трюсиль/Фагеросен (40 мин.) в Норвегии. Кроме того, можно будет заказать частный трансфер или взять такси.

В сеть горнолыжных курортов SkiStar входят Трюсиль и Хемседал в Норвегии, Сэлен, Оре и Вемдален в Швеции и Санкт-Йохан в австрийском Тироле. При бронировании на сайте SkiStarдо 30 октября действует скидка 20% на прокат оборудования и до 30 ноября скидка 10% на скипасс.

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