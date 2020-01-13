Новый китайский вирус проник в Таиланд

Об этом со ccылкой на министерство здравоохранения страны сообщает Bangkok Post.

Вирус проник в страну в организме 61-летней китайской туристки. Женщина приехала в Таиланд из города Ухань, ставшего первым очагом неизвестного ранее заболевания. Сообщается, что больная находится в удовлетворительном состоянии и ожидает возвращения в КНР.

Пограничные службы Таиланда обследуют всех прибывающих пассажиров с высокой температурой — для этого используется специальная камера с тепловизором. У всех остальных, прошедших обследование, пока обнаруживали лишь обычную простуду.