Новый китайский вирус проник в Таиланд

Понедельник, 13 Январь 2020 Мир Мир

Новый китайский вирус проник в Таиланд

На территории Таиланда впервые обнаружили человека, зараженного новым типом коронавируса.

Об этом со ccылкой на министерство здравоохранения страны сообщает Bangkok Post.

Вирус проник в страну в организме 61-летней китайской туристки. Женщина приехала в Таиланд из города Ухань, ставшего первым очагом неизвестного ранее заболевания. Сообщается, что больная находится в удовлетворительном состоянии и ожидает возвращения в КНР.

Пограничные службы Таиланда обследуют всех прибывающих пассажиров с высокой температурой — для этого используется специальная камера с тепловизором. У всех остальных, прошедших обследование, пока обнаруживали лишь обычную простуду.

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